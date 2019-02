Seichtes Klavier, platte Beats

Nach fünf Jahren zurück: Avril (Ramona) Lavigne (34). © dpa

Es ist nicht alles furchtbar auf dem neuen Album von Avril Lavigne. Das ist die gute Nachricht über „Head Above Water“, das sechste Studioalbum der Francokanadierin und das erste seit fünf Jahren. Es ist aber leider die einzig gute, denn der schlechten gibt es reichlich. Das Schlimmste: Mindestens neun der zwölf Lieder auf dem ersten Album seit ihrer Lyme-Borreliose sind absolut durchschnittliche Langeweile-Pop, der, würde man ihn ins Deutsche übersetzen, nahe an die anspruchsvollen Tiefen des Schlagers rankäme. Das bezieht sich leider auf die Musik in ähnlicher Weise wie auf die Texte, die etwa so daherkommen können: „Er behandelt mich wie eine Gottheit / Er denkt, ich sei sexy in meinen Schlafanzügen …“

Das alles gekoppelt mit dem üblichen Sounddesign amerikanischer Popproduktionen, und alles, was diese Sängerin einst auszeichnete, ist weg. Seichte Klaviermotive, plätschernde Gitarren, platte Speicherbeats und nervige Echoeffekte. Noch mehr?

Bleiben eigentlich nur drei erträgliche Songs: Einer ist stark von Rapperin Nicki Minaj geprägt, die im frechen und stark an New Wave und die 1980er erinnernden „Dumb Blonde“ für Überraschung sorgt. Immerhin. Und dann gibt es noch den 12/8-Takt-Slow von „Tell Me It’s Over“, der mit seinen leicht verzerrten Gitarreneinsprengseln einen gewissen Tarantino-Effekt hat. Der Refrain freilich ist dann schon wieder arg kitschig. Auch „Crush“ ist einigermaßen erträglich. Aber unter dem Strich bleibt hier ein absolut nichtssagendes Album. (BMG) dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019