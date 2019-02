Singen für den Stammbaum

Als am Wochenende die Nachricht kam, Ariana Grande habe ihren Auftritt bei der Grammy-Verleihung abgesagt, war sofort der Gedanke da: Die Gute ist sauer, dass sie nur einen einzigen Grammy in der eher unwichtigen Kategorie „Bestes Popgesangs-Album“ erhält und dass Leute wie Lady Gaga oder Childish Gambino eiskalt mit mehreren Grammys an ihr vorbeiziehen, wobei gesagt werden muss, dass beide

...