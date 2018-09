Slash/Miles Kennedy & The Conspirators: „Living The Dream“

Nach Slashs Galavorstellung beim Mannheimer Guns-N’-Roses-Open-Air Ende Juni, ist es fast Pflicht, in sein drittes Album mit Sänger Miles Kennedy und der Band The Conspirators reinzuhören. Die Fans des US-Star-Gitarristen kommen vor allem bei seinen epischen Einlagen in der Ballade „The Great Pretender“ auf ihre Kosten. Ansonsten ordnet sich Slash schon fast zu sehr in den Sound seiner einstigen Begleitband ein. Deshalb bleibt „Living The Dream“ eine Sammlung solider Hardrocker, top poduziert, aber letztlich Durchschnitt. Denn Alter-Bridge-Frontmann Miles Kennedy kann zwar ein Gesangsspektrum zwischen Robert Plant und Axl Rose bedienen, klingt dabei aber meistens austauschbar. (Roadrummer) jpk

Unsere Note: 3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)