Slaves: „Acts OfFear And Love“

Über den Status eines Geheimtipps sind die Punk-Rocker von der Insel schon lange hinaus und wenn es dazu noch eines weiteren Beweises bedarf, kann gerne das dritte Album des Duos aus Kent angeführt werden. Das hat vielleicht nicht mehr durchgehend die Wut des Debüts „Are You Satisfied“ (2015), aber geht dafür noch mehr in die Tiefe und macht selbst wie im Titelsong vor melancholischer Philosophie nicht halt. Social-Media-Verdruss („The Lives They Wish They Had“), die Absage an gesellschaftliche Konformität („Magnolia“), Langeweile inmitten des Konsums – die Slaves schreiten mit Gitarre und Schlagzeug gekonnt die aktuellen Fronten ab, ohne dass dabei der Spaß zu kurz kommt, wie die witzigen Videos zur neuen Scheibe beweisen. (Universal) th

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)