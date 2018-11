Smashing Pumpkins: "Shiny And Oh So..."

Weg waren die Smashing Pumpkins nie, dennoch ist „Shiny And Oh So Bright, Vol. 1“ eine Art Comeback. Erstmals seit den 90er Jahren hat Billy Corgan drei Viertel der Originalbesetzung um sich geschart – nur Bassistin D’Arcy fehlt. Das Ergebnis: gut, aber nicht gut genug, um die Band zurück in ihren alten Status zu katapultieren. Auf der Habenseite stehen eindeutig das mächtige „Solara“ mit seinen „Bullet-With-Butterfly-Wings“-Reminiszenzen und das wundervolle „Silvery Sometimes (Ghosts)“, das an „1979“ erinnert. Aber vor allem gegen Ende des offiziell zehnten Pumpkins–Albums taucht zu viel Füllmaterial auf, das es bei nur acht Songs auf einer Platte nicht geben dürfte – zum Beispiel der einfallslose Rocker „Marchin’ On“.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)