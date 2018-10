Status Quo: „Down Down & Dirty At Wacken“

2017 spielten Status Quo erstmals im norddeutschen Metal-Mekka Wacken – ein Festival-Auftritt, der Frontmann Francis Rossi restlos begeisterte, wie er im April dieser Zeitung im Interview verriet. Die damals noch nicht offiziell absehbare Live-Doppel-CD macht schnell klar: So kernig und auf den Punkt wie der Endsechziger und seine Band ihre immergrünen Boogie-Rocker abliefern, würden sie wohl auch die Fans irgendwelcher Blutsäufer-Metal-Bands im finstersten Norwegen zum fröhlichen Mitsingen von „Rockin’ All Over The World“ animieren. Wobei bei 28 Status-Quo-Nummern der Spaß irgendwann Grenzen hat. Wer trotzdem nicht genug bekommen kann, dem sei die handwerklich ähnlich gelungene akustische Variante „Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall“ empfohlen. (Earmusic)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)