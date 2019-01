Stecker gezogen, Spannung gehalten

Pete Lincoln, Peter Howarth und Mick Wilson gehören zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern der großen Bands. Aber sie pflegen das Erbe dreier britischer Rock-Dinosaurier. Und das tun sie gut! Peter Howarth ist seit 2004 die Stimme der Hollies, Pete Lincoln steht neben Andy Scott bei The Sweet auf der Bühne, war davor zehn Jahre auch die Stimme von Sailor. Und Mick Wilson war von 1999 bis 2017 Teil der 10cc-Familie. Die Erfahrungen, die sie jeweils an den Bühnenrampen gesammelt haben, vereinen sie nun in ihrem Projekt Frontm3n.

Kennen- und wohl auch schätzen gelernt hat sich das Trio bei einem gemeinsamen Auftritt mit Cliff Richard im Jahr 1994. Seit der Zeit haben sie sich nicht aus den Augen verloren, aber erst vor zwei Jahren den gemeinsamen Schritt auf die Bühne gewagt. Mit einem „Best of“ ihrer jeweiligen Bands sind sie zwei Jahre durch die Lande getourt. Die Konzerte haben sie mitgeschnitten und nun auf einen Teil einer Doppel-CD gepackt. Es sind schöne Akustik-Versionen mit drei Gitarren von Hits wie „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“, „Ballroom Blitz“ „CoCo“ und „Dreadlook Holidays“, die den Stecker ziehen, aber die Spannung der Songs erhalten.

Fast noch besser ist die CD mit Studioaufnahmen, darunter mehrere sehr gelungene eigene Kompositionen des Trios („Fall For You“), mit sanfter Band-Verstärkung. Aber es bietet auch da Versionen etwa von Roy Orbisons „You Got It“ oder Sweets Hit „Love Is Like Oxygen“, das als samtige Latin-Version daherkommt. Die Überraschungen sind gelungen und bieten einen schönen akustischen Hintergrund voller blitzsauberer Chorsätze für den entspannten Feierabend. (Universal) bjz

