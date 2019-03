Stefanie Heinzmann: „All We Need Is Love“

Fast hätte Stefanie Heinzmann die Musik aufgegeben, jetzt wirft sie doch ihr mittlerweile fünftes Album auf den Markt. Nach einer Sinnkrise will sie sich neu gefunden haben – was in Interviews vielversprechend klingt, hört sich auf ihrer neuen Platte nur nicht wirklich so an. Ein bisschen Dance, ein wenig Pop: Die Stefan-Raab-Entdeckung (was immerhin mehr als zehn Jahre her ist) bedient sich an eher herkömmlichen Zutaten, beim Experimentieren mit Stilrichtungen fehlt der rote Faden. Der eigentlich wahnsinnige und bemerkenswerte Soul in ihrer Stimme ist dabei nicht immer zu entdecken. Zwar legt die Sängerin durchaus viel mutige Zerbrechlichkeit in die Zeilen, die von Liebe in all ihren Facetten erzählen. Aber der Funke will einfach nicht überspringen.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

