Steve Hackett: "At The Edge Of Light"

Was für ein kurioses Album! Steve Hackett, der mit seinem Gitarrensound bis 1977 den Progressive-Rock von Genesis prägte, wirkt auf seinem neuen Werk wie ein aus der Zeit Gefallener. Bisweilen schwelgt der Erfinder des „Guitar Tapping“ in symphonischen Wolken der 1970er („Beasts In Our Time“), dann wieder klingt alles weltmusikalisch (orientalisch) angehaucht („Fallen Walls And Pedestals“) und immer wieder auch hochvirtuos rockig („Those Golden Wings“). Die Stimmung schwankt zwischen Harry-Potter- Schwebe-Modulationen und einem Anreichern an (zu viel) Material. Die Stimme klingt eindeutig nach einer anderen Zeit. Aber am witzigsten ist, wenn Steve Hackett zwischen all diese Spielarten von Prog, Symphonic und Psychedelic einen (fast) normalen Blues-Song wie „Underground Railroad“ einstreut. Kurios! dms

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)