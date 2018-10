Der Vorgänger „Palmen aus Plastik“ (2016) steht seit mehr als 100 Wochen in den Album-Charts, neue Nummern wie „500 PS“, „Kokain“ und und „Nummer unterdrückt“ belegten die ersten drei Plätze der Single-Hitparade, mehr noch: Bonez MC & Raf Camora standen vor allem über Downloads mit acht (!) Songs in den Top10, in den Top- 20 landeten 13 der 15 Albumtracks. Und wie einst bei Modern Talking wird man sich in 30 Jahren fragen: Warum war diese plastifizierte-Rap-Monotonie eigentlich so erfolgreich?

Nun, der Wiener Raf Camorra gehört als Produzent hierzulande zu den interessanteren Hip-Hop-Musikern und der Hamburger Rapper Bonez MC, auch mit 187 Strassenbande oder Gzuz, zu den erfolgreichsten. Zusammen haben sie die Reggae-Partyspielart Dancehall mit deutschsprachigem Gangsta-Rap zu einem teilweise tanzbaren, durchaus abwechslungsreichen und inhaltlich weitgehend stubenreinen Mix verquirlt. Heraus kommt eine Art Schlager für Leute, deren heile Welt aus protzigen Statussymbolen, leicht verdientem Geld und hohlem Ruhm besteht – oder die diese Perspektive amüsant finden.

Für Menschen außerhalb dieser mehr als 200 000 Käufer starken Zielgruppe, die sich die Stimmen aus Plastik manisch reinziehen, ist das nahezu unhörbar – es sei denn, man steht auf monotonen, ätzend verfremdeten Sprechgesang, den man mit tagelangem Hören von Seeed oder D-Flame aus den Gehörgängen spülen muss. (187 Strassenbande/Universal) jpk

Unsere Note: ★ ★ (Mächtig mies)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018