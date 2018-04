Sting hat Spaß mit „Mister Boombastic“

Anzeige

Die Nachricht, dass Shaggy und Sting ein gemeinsames Album veröffentlichen, schlug Anfang des Jahres heftig ein. Doch bei näherer Betrachtung ist die Kombination Rock- mit Reggae-Star gar nicht so verblüffend: Das Faible des 66-jährigen Weltstars für den Sound Jamaikas blitzt schon bei seinen Police-Klassikern immer wieder auf. Und die 17 Jahre jüngere Dancehall-Pop-Ikone steht zwar seit dem Hit „Boombastic“ (1995) sehr massiv für Partysound aus Kingston, der Sänger hat aber durchaus mehr zu bieten, als „rrreally boombastic“ rollende Rhythmen zu Sexpalaver.

Das Reinhören in „44/876“ (das steht für die internationalen Vorwahlen Englands und Jamaikas) lohnt sich jedenfalls: Begleitet von der Reggae-Band Morgan Heritage und Dancehall-Star Aidonia startet die Koproduktion mit dem Titelsong hochenergetisch, eingängig und mitreißend. Der große Sommerspaß, den das Werk bereiten soll, stellt sich auf Anhieb ein. Zumal der gern auch im tief dröhnenden Raggamuffin-Stil auftrumpfende Shaggy gesanglich extrem reizvoll mit Sting kontrastiert, der seinen (etwas heiseren) Gesang oft sehr hoch ansetzt. „Morning Is Coming“ wühlt ähnlich lustvoll an den Wurzeln des Roots-Reggae. Das grandios unterkühlte „Waiting For The Break Of Day“ klingt mit Piano-Intro, treibendem Rock-Rhythmus, Reggae-Zitaten, Gospel-Chor und klassischem Sting-Gesang regelrecht innovativ. Nach diesem starken Dreierpack fallen das schlichte „Gotta Get Back My Baby“ und die Single „Don’t Make Me Wait“ fast zwangsläufig ab – auch, wenn die Vorabauskopplung durch ein zartes „So Lonely“-Zitat punktet.

Bis auf die im Sting-Stil jazzige Ballade „Sad Trombone“ groovt sich das Werk unauffällig, aber sehr angenehm, ein und kreist rund um die Themen Sommer, Sonne und Lebensfreude wie ein Cabrio-Trip im Urlaub. Positive Schwingungen schickt das Duo mit „Dreaming In The USA“ sogar Richtung Trump-Amerika – unterstützt von Jazz-Trompeter Branford Marsalis. Top-Musiker um den Gitarristen Dominic Miller wie auch Bass-Ikone Robbie Shakespeare (Sly & Robbie) halten den Sound stets hochklassig. (Universal) jpk