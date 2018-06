Swingende Gelassenheit

Anzeige

Wie eine Limousine in Retro-Optik, aber mit modernem Hybrid-Antrieb – so wirkt das neue Album des Brad Mehldau Trios. Auf „Seymour Reads The Constitution!“ flirtet der Pianist gemeinsam mit Larry Grenadier (Bass) und Jeff Ballard (Schlagzeug) heftig mit der Jazztradition. Aber hinter der Fassade swingender Gelassenheit und einer Spielhaltung, nichts mehr beweisen zu müssen, verbirgt sich viel Kreatives.

Die Schönheit dieser Musik erschließt sich allerdings erst allmählich: in den minimalen rhythmischen Verschiebungen, subtil gesetzten Pausen und feinen harmonischen Umdeutungen, mit denen Mehldau den Erzählfluss spannungsvoll aufraut. So webt er im Titelstück, einem filigran gehäkelten Walzer wie aus einer guten Wohnstube kleine dissonante Spitzen ein. Oder er steigert im hypnotischen „Spiral“ jäh die Gangart von gemächlichem Dahinplätschern zu einen urplötzlich rasanten Schlingerkurs.

Nuancenreich ist einmal mehr das Repertoire der Band: neben Eigenkompositionen Popstücke von den Beach Boys und Paul McCartney, ein Standard, ein Bebop-Klassiker.