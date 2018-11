Tamino-Amir Moharam Fouad war eine der Entdeckungen des Maifeld-Derbys 2018: Der 22-Jährige zog dort das anspruchsvolle Publikum mit seinem dramatischen Gesang und englischsprachigen Indie-Popsongs in seinen Bann. In Liedern wie „Habibi“ oder „Sun May Shine“ demonstriert der in Belgien geborene Spross einer ägyptischen Künstlerfamilie vokalistisch eine enorme Bandbreite vom Falsett bis in den Bassbaritonbereich, angereichert durch arabische Stil-Einsprengsel. Das reduzierte „Cigar“ ist dabei der Ohrwurm der Platte. Vieles ist solo eingespielt, mitunter ergänzen Musiker des Brüsseler Kollektivs Nagham Zikraya den vor allem auf Vinyl vollen Sound. Bei „Indigo Night“ spielt Radioheads Colin Greenwood Bass. Der nach Mozarts „Zauberflöten“-Figur benannte Sänger hat wohl noch Großes vor sich.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)