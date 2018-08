Tarja: „Act II“

Mit Nightwish ist die finnische Sopranistin Tarja Turunen als Gründungsmitglied groß geworden und hat das Symphonic-Metal-Genre stimmlich maßgeblich mitbestimmt. Seit 2005 ist die heute 41-Jährige auf eigene Rechnung unterwegs und legt nun nach ihrem ersten Live-Album (2012) mit „Act II“ den Nachfolger vor. Dieser umfasst ein eher intimes 75-Minuten-Set aus den Metropolis-Studios in London sowie eine ausgelassene Aufnahme der „The-Shadow-Shows“-Tournee aus Mailand. Dabei brilliert Tarja vor allem in London, weil sie hier nicht wie in Italien gegen die volle Breite der Band ansingen muss. Ist sie dazu gezwungen, lassen sich stimmliche Schwächen inzwischen nicht mehr verdecken. Dennoch ist „Act II“ ein vielseitiges Live-Dokument. (EarMusic) th

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)