Tenaxious D: "Post-Apocalypto"

Bei Jack Black und Kyle Gas ist die Welt schon untergegangen. In der der Veröffentlichung von „Post-Apocalypto“ vorgeschalteten, von Hollywood-Komiker Black selbst gezeichneten Youtube-Cartoonserie überlebt das als Tenacious D firmierende Duo einen Atomschlag in einem alten Kühlschrank. Textlich wird der große Bogen von Donald Trump bis zum Ku-Klux–Klan geschlagen. Musikalisch gerät „Post-Apocalypto“ okay – es fehlen allerdings die auf „Rize Of The Fenix“ (2012) oder „The Pick Of Destiny“ (2006) vorhandenen Rock-Hits. Die von Foo Fighter Dave Grohl am Schlagzeug zurechtgepeitschten „Daddy Ding Dong“ und „Woman Time“ gehören aber auf jeden Fall auf die Habenseite. Auch die gelungene Power-Ballade „Hope“ und der Country-Rock in „Take Us Into Space“ gefallen. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)