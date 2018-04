Tesseract: „Sonder“

Anzeige

Drei Sänger hat die Progressive-Metal-Band Tesseract in ihren 15 Jahren bereits verschlissen. Der aktuelle Frontmann heißt Daniel Tompkins und war auch schon bei der letzten Platte dabei. Die Kontinuität scheint der Gruppe gut zu tun. Musikalisch hat sich die Band nämlich deutlich weiterentwickelt. Waren die Arrangements auf der letzten Platte noch verschachtelt und zuweilen konfus, sind die Rhythmen und Melodien im neuen Album deutlich klarer und eingängiger. Langweilig sind sie deshalb aber noch lange nicht. Wer genauer hinhört, merkt, wie viel Arbeit zum Beispiel hinter den komplexen Parts des Schlagzeugers steckt. Und selbst wenn die Band das Schlagzeug weglässt, wird klar: Die vier Jungs aus Großbritannien haben in den letzten Jahren echt was dazugelernt. (Kscope) tge

Unsere Note: 3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)