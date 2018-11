The BossHoss: "Black Is Beautiful"

Dass The BossHoss mit „Black Is Beautiful“ ihr zweites Nummer-eins-Album in Folge abliefern, kann niemanden mehr überraschen. Schließlich sind die Berliner Countryrocker seit Jahren auf Platinauszeichnungen abonniert, was nicht mehr viele deutsche Bands von sich behaupten können. Erstaunlicher ist, dass die Fans der mitreißenden Liveband die stilistische Öffnung auf ihrem achten Werk mitmachen. Denn zum düster gewordenen, mitunter fast wavigen Rocksound gesellen sich mitunter sogar Dancefloor-reife Elemente. Aber da das frisch und wuchtig rüberkommt, das gesungene Englisch weniger Kaugummi-Appeal hat und beide Sänger neue Facetten ausloten, macht die Platte, was sie soll: Spaß! (Island/Universal) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

