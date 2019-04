The Breeders: „All Nerve“

Steve Albini ist als Produzent zurück, und Kim Deal hat das Original-Breeders-Line-Up vom 1993er-Klassiker „The Last Splash“ um sich geschart. Gute Voraussetzungen, die in eine exzellente Platte münden. „All Nerve“ brodelt elf Stücke lang wie nichts Gutes, irgendwo zwischen Post-Grunge und stampfendem Alternative Rock haben die Breeders ihre alte Topform wiederentdeckt.„Wait In The Car“

