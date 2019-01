The Dandy Warhols: "Why You So Crazy"

Der Titel des Albums lässt kurz stutzen, und wer in der englischen Grammatik etwas firm ist, weiß, dass hier irgendwie ein Verb und ein Satzzeichen fehlen. Insgesamt passt die Überschrift dann aber doch wieder, weil auch dem zehnten Studio-Album der Band aus Portland etwas fehlt: die große Klammer. „Why You So Crazy“ franst an vielen Stellen aus, auch wenn es an einigen interessanten Experimenten oder Songs mit Ohrwurm-Qualität („Be Alright“) nicht mangelt. Zwölf Tracks zwischen Vintage, Country, Synthie-Pop und murmelndem Psychedelic wollen aber einfach zu viel, um eine Runde Sache zu werden. Fans werden vielleicht einiges Neues entdecken, Einsteiger dürften dagegen schnell wieder draußen sein.

