„The Deconstruction“ ganz konstruktiv

Anzeige

Dass die Eels beim Maifeld-Derby zum ersten Mal überhaupt im Rhein-Neckar-Delta auftreten, ist eine wunderbare Nachricht. Noch besser wird sie dadurch, dass ihr Kopf, Sänger, Songwriter und Hauptinstrumentalist Mark Oliver Everett die Live-Shows gern an den Sound der aktuellen Platte anpasst. Denn trotz des wenig konstruktiven Titels „The Deconstruction“ kommt das zwölfte Studioalbum sehr konstruktiv daher.

Natürlich gibt es quasi depressive Nummern wie den Titelsong gleich zu Beginn, in dem der von Familientragödien gebeutelte große Schmerzensmann des Indie-Rock über Zerfall grübelt. Eine Stimmung, die das derzeitige politische Klima in den USA nicht abmildert.

Aber Everett gehört zu denen, die wissen, dass in tiefster Nacht der Tag am nächsten ist. Und so rockt schon die zweite Nummer „Bone Dry“ mit fulminanter Bratzgitarre so mitreißend, dass die englische Popkritik das Attribut „uplifting“ eigens für diese Nummer zwischen erhebend und berauschend aufgestellt haben könnte. So geht es mal mehr, mal weniger munter weiter: Auf Unheilschwangeres wie „Premonition“, „The Epiphany“ oder das letztlich tröstliche „Be Hurt“ folgen Stimmungskanonen („Today Is The Day“, „You Are The Shining Light“). Auch ruhigeres Material wie „Sweet Scorched Earth“ oder „Archie Goodnight“, ein Gute-Nacht-Lied für Everetts Sohn feiern die vermeintlich kleinen Dinge im Leben als sinnstiftend.