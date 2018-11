The Good, The Bad & The Queen: "Merrie Land"

Die erste Platte von Damon Albarns All-Star-Projekt The Good, The Bad & The Queen erschien 2007 als komplexer, düsterer Abgesang auf die Ära des Labour-Premierministers Tony Blair. Elf noch desillusionierendere Jahre später klingt der Nachfolger „Merrie Land“ kurz vor dem Brexit, als würden der frühere Blur-Frontmann, The-Verve-Gitarrist Simon Tong, Clash-Bassist Paul Simonon und Afrobeat Schlagzeuglegende Tony Allen inmitten der letzten brennenden Kolonie noch einen letzten Gin auf Großbritanniens Gloria trinken. Die zehn mit David-Bowie-Produzent Tony Visconti aufgenommenen Songs beschwören durch tiefe Smiths-Melancholie und milden Kinks-Sarkasmus die Schönheit des Untergangs. Aufgelockert von Allens Polyrhythmen und Albarns genialen Klangtüfteleien.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)