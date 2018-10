The Kilkennys: „Blowin’ In The Wind“

© Pinorekk

Angesichts des vollgepackten Tour-Kalenders, der die Kilkennys am 20. Oktober auch in die Mannheimer Alte Feuerwache führt, darf man sich schon fragen, wann das irische Folk-Quartett überhaupt die Zeit gefunden hat, die dritte Studio-Platte aufzunehmen. Dass es irgendwie aber doch geklappt hat, ist ein echtes Geschenk für Folk-Freunde, denn viele Höhepunkte aus den Live-Sets („Follow The Way To Carlow“) finden sich auf der Scheibe ebenso wie traditionelles Liedgut – aber eben mit dem frischen Anstrich der Band um den energiegeladenen Frontmann Davey Cashin. Und dass die Kilkennys den titelgebenden Dylan-Klassiker ins Programm aufnehmen, ist vor dem Hintergrund des irischen Einflusses auf den Meister ebenfalls alles andere als Zufall. (Pinorekk)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)