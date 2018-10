The Living End: „Wunderbar“

© Warner

Außerhalb Australiens zählen The Living End zwar noch nicht zu den ganz großen Nummern, doch da die Kombo jüngst im Vorprogramm der Toten Hosen unterwegs war, dürfte zumindest ihr Bekanntheitsgrad in Deutschland etwas gestiegen sein. In Heidelberg nahm die Band sogar das Video zu ihrem Song „Amsterdam“ auf und auch das zeigt, dass dem Trio gewisse Unschärfen nicht ganz so wichtig sind. Musikalisch spiegelt sich das auf „Wunderbar“ ebenfalls wider, denn von Pop-Punk und Agit-Rock bis hin zu astreinem Folk und dem Sound der E-Street-Band findet sich dort ein bunter Stil-Mix, der Punk-Puristen verstören mag, für Ersthörer aber viele positive Überraschungen bereithält. Alles in allem klingt das tatsächlich ziemlich Wunder-Bar. (Warner)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)