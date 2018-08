The Magpie Salute: „High Water I“

Anzeige

Es ist etwas Großes, Berührendes, was das Sextett von The Magpie Salute auf die Beine gestellt hat. Perfekt, um am Lagerfeuer oder bei langen Autofahren den Gedanken freien Lauf zu lassen. Die Geschichte von Musikern, die eine gemeinsame Vergangenheit durchlebt haben, um diese dann mit zwölf Liedern auf ihr Debütalbum zu pressen, bewegt. Wobei von Debütanten keine Rede sein kann. Das Zusammenspiel von ehemaligen Mitgliedern der legendären The Black Crowes und alten Weggefährten ist eine perfekte Southern-Rock-Symbiose. Ausreden zum Nichthören gibt es nicht. Wer kein Lagerfeuer hat, verbrennt im Garten eben das Camping-Mobiliar. Wer kein Auto hat, fährt Bus oder Bahn und setzt die Kopfhörer auf. (Mascot)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)