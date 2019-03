The Specials: "Encore"

Tourdaten und jetzt auch noch zehn neue Songs – selbst die eingefleischtesten Fans der britischen Ska-Veteranen The Specials werden sich verwundert die Augen gerieben haben, dass es die verbliebene Rumpftruppe um Frontmann Terry Hall nochmals im Studio miteinander versucht hat. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, denn einerseits bietet „Encore“ den reggae-lastigen Sound der alten Tage („Vote For Me“), schlägt aber auch neue Töne an – selbst wenn diese dann noch weiter in die 70er und 20er Jahre zurückverweisen. Mit „10 Commandments“ holt dafür die feministische Aktivistin Sofia Khan den Hörer wieder in die Gegenwart zurück, dem in der Deluxe-Variante von „Encore“ sogar noch elf Live-Aufnahmen alter Hits serviert wird.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)