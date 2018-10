Tina Dico: „Fastland“

© BMG

„Fastland“ heißt in der Muttersprache der Dänin Tina Dico nichts anderes als Festland und im etwas dunkeltönigen Opener „Not Even Close“ stellt die gebürtige Tina Dickow fest: “I Used To Be Fastland. Now I’m A Movement.” Das bedeutet nun zwar nicht, dass die Singer/Songwriterin jetzt ziellos umhertreibt, um wie bei „Fancy“ künftig vielleicht auch noch zu Tina Disco zu werden. Aber ein gewisses Plus an Vielseitigkeit ist auf ihrem elften Studio-Album nicht zu überhören. Ansonsten steht „Fastland“ allerdings weiter fest auf dem gitarrengeprägten Folk-Sound, wie er sich bei Dico beispielsweise mit der Weiterentwicklung des dänischen Rosa-Abrahamson-Klassikers „Haenderne“ aus den 50er Jahren manifestiert. Ein grundsolides Album einer zurecht selbstbewussten Künstlerin. (BMG)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

