Tom Odell: „Jubilee Road“

Mit seinem Piano-Hit „Another Love“ katapultierte sich Tom Odell 2012 in den Pop-Kosmos, wo der 27-Jährige diesen Erfolg auf Albumlänge aber nie so ganz wiederholen konnte. Mit „Jubilee Road“ könnte sich das nun ändern. Denn einerseits motiviert der aufgeweckte Blick in die Nachbarschaft dieser fiktiv benannten, aber durchaus realen Londoner Straße zum Dranbleiben, andererseits setzt Odell mit einigen großspurigen Big-Band-Sounds neue Akzente in seiner musikalischen Welt. Dazu gehören auch die springenden Percussions bei „China Doll“, die mit Odells markantem Piano-Spiel bestens harmonieren. Dass die Texte im Kleinen nicht unbedingt mit diesen neuen Klangfarben des Briten mithalten können, lässt sich da fast verschmerzen. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)