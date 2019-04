Viel mehr als nur ein Live-Album

Konzertfilmreif wie eine Pop-Pharaonin: Beyoncé. © Netflix

Bei US-Superstars gehört es längst zum guten Ton, neue Platten möglichst unangekündigt in die digitale Welt zu setzen. Regelmäßig richtige Meilensteine liefert dabei Beyoncé. Gut ein Jahr nach ihren beiden Auftritten als erste schwarze (und dritte weibliche) Headlinerin beim kalifornischen Coachella-Festival veröffentlicht die 37-Jährige „Homecoming“ als 109-minütiges Live-Album und mehr als zweistündigen Konzertfilm in eigener Regie.

Gut, die Bilder sind gigantisch: Beyoncé startet als Pop-Pharaonin, die vor 125 000 Zuschauern über eine mehr als dreistellige (!) Zahl von Tänzern, Marching-Band-, Drum-Line- und Orchestermusikern gebietet. Das Epochale daran: Die Show setzt voll auf eine selten da gewesene musikalische Breitseite, technische Effekte, Gastauftritte von Beyoncés Ehemann, Rap-Weltstar Jay-Z, und sogar die Wiedervereinigung von Destiny’s Child geraten zur Nebensache. Dafür ist das Konzert dank Zitaten von Nina Simone bis Malcolm X ein einziges Fanal des afroamerikanischen (und feministischen) Selbstbewusstseins.

New Orleans Jazz als Basis

Bemerkenswert dabei: Die Wirkung bleibt auch ohne die Macht der Bilder gigantisch. Das Mammutaufgebot an Musikern entfacht mit eindringlichen Pauken und extrem kompakten, einschneidenden Trompeten- plus sonstigen Bläsersätzen nicht nur enorme Wucht, sondern setzt auch der Wirkungsmacht der „Black Music“ das wohlverdiente Denkmal: von New Orleans Jazz über East-Coast-Rap bis Dancehall und Afrobeat. Kommerz-R&B bleibt nur eine Nebenrolle. (Parkwood/Netflix) jpk

