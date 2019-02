Vollständige Emanzipation

2017 hat sich das einstige Gitarrenwunderkind Eric Gales auf dem Album „Middle Of The Riad“ endlich von den ewigen Vergleichen mit Bluesrock-Legende Jimi Hendrix emanzipiert. Auf dem Nachfolger „The Bookends“, dem 19. Album des 44-Jährigen seit 1991, zelebriert der Teilzeit-Rapper weiter seine stilistische Aufgeschlossenheit.

Einen kleinen Gruß an Hendrix kann man noch im instrumentalen „Intro“ heraushören, in dem Gales demonstriert, dass er filigrane Fingerfertigkeit spielerisch leicht mit enormem Druck kombinieren kann. Danach liefert „Something’s Gotta Give“ den totalen Kontrast: Puristischen halbakustischen Funk im Stil von Keziah Jones mit starken Soul-Bluesgesang. Unterstützt vom Sänger B. Slade. Die grandiose Beth Hart röhrt das Beatles-Lied „With A Little Help From My Friends“ fast so sehr in neue Sphären wie einst Joe Cocker. Wenn die Songs härter und druckvoller werden, bleibt der Bluesrock von Gales, Basser Mono Neon und Drummer Aaron Haggerty immer funky, bekommt aber auch oft einen Dreh zu Crossover-Sound à la King’s X oder sanften Living-Colour-Nummern. Hier erfindet keiner das Rockrad neu, vor allem nicht gesanglich, aber mit Gales’ feurigen Soli muss man erstmal mithalten. Das alles kommt im warmen, differenzierten Klang der – leider sehr schmucklos aufgemachten – 180-Gramm-Vinyl-Pressung – noch deutlich besser heraus als digital. (Mascot) jpk

