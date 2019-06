Waterboys: "Where The Action Is"

Der Kosmos der Waterboys bleibt unbegrenzt, wie auch das 15. Studio-Album der immer wieder wechselnd besetzten Band um Frontmann Mike Scott beweist. Der Bogen spannt sich dieses Mal von orgelgetriebenem Rock über Gospel, Northern Soul, Hip-Hop, Disco und Punk-Anleihen in der Hommage an The-Clash-Gitarrist Mick Jones („London Mick“). Und als wenn das noch nicht genug wäre, schließt das Werk mit einer zehnminütigen Lesung aus „Der Wind in den Weiden“ über einem ohrenschmeichelnden Folk-Teppich, dem der Boden zuvor mit der Fiddle-Melodie aus einer Annäherung an den schottischen Nationaldichter Robert Burns bereitet wurde. So vielseitig zu sein, ohne beliebig zu klingen, schaffen nur wenige. Mike Scott gehört definitiv dazu.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

