Wie in besten Zeiten – nur vielfältiger

Bis Anfang der 90er Jahre produzierte der britische Songwriter Declan Patrick MacManus alias Elvis Costello mit der Verlässlichkeit eines Schweizer Uhrmachers gut ein Dutzend Meisterwerke. Danach wurde der Musik-Nerd experimentierfreudiger und fürs breite Publikum unberechenbarer. 2013 und 2014 erschienen aber großartige Kooperationsalben mit der Hip-Hop-Band The Roots und dem All-Star-Projekt The New Basement Tapes.

Nun gibt es mit „Look Now“ nach acht Jahren wieder einen „echten Costello“, der wie der Titel und das grelle Cover schreit: „Schaut jetzt! Schaut, was ich alles kann.“ In Zusammenarbeit mit seiner Band The Imposters um Steve Nieve (Keyboard), Davey Faragher (Bass) und Pete Thomas (Schlagzeug).

Tatsächlich zeigen die zwölf (in der Deluxe-Ausgabe 16) Songs in Form von neuen Liedern fast die ganze Bandbreite des 64-Jährigen: die Ursprünge in New Wave, Punk und Pub Rock klingen an („Mr. & Mrs. Hush“), mit „Unwanted Number“ gibt es eine hitverdächtige Powerpopnummer. „I Let The Sun Go Down“ verbeugt sich vor den Beatles. Bläser und Streicher sorgen für jazzige und orchestrale Momente. Dann sitzt plötzlich der 90-jährige Star-Komponist Burt Bacharach am Piano, und Carole King taucht als Komponistin der treibenden Soul-Rocknummer „Burnt Sugar Is So Bitter“ auf. Das hört sich jetzt nach protziger Kraftmeierei an. Das genaue Gegenteil zeichnet die Platte aus, denn Costello bedient alle dieser Register mit entspannter Leichtigkeit und einer melodischen Kraft, die es mit seinen besten Zeiten aufnehmen kann. (Concord)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018