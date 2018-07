Wiedergeburt eines Virtuosen

Anzeige

Den Rest bilden unter anderem Werke seines 1978 erschienen Albums „Casino“ (zum Beispiel „Señor Mouse“, „Egyptian Danza“), aber auch neuere Kompositionen wie etwa „Adour“ und „Babylon“ von seinem 2015 veröffentlichten Album „Elysium“.

Mit „Elegant Gypsy & More“ beweist Di Meola, dass er noch immer zur ersten Riege der Weltmusiker gehört. Das Album ist ein visionärer Ausblick eines Musikers, der auch mit 64 Jahren noch gerne das Tempo vorgibt. Mit „One Night Last June“, dem ersten Titel, wird dem Hörer auch schon das Programm des Albums vorgegeben: Al Di Meola an der E-Gitarre heizt dem Hörer mit einem grandiosen Riff mächtig ein, Schlagzeuger Luis Alicea, dessen fantastisches Spiel das ganze Album über hervorsticht, geht temporeich mit – ein klasse Zusammenspiel!

In „Race With Devil On Spanish Highway“ dreht die Band dann richtig auf. Lässt die alte Version auch immer mal wieder melodische Pausen, in der Di Meolas Gitarrenklänge Raum finden, treiben hier Bass und Schlagzeug den Musiker noch mehr an – eine rasante Verfolgungsjagd, die sogar mit Metal-Anklängen endet. Ein Genuss für die Ohren.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018