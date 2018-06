Wingenfelder: „Sieben Himmel hoch“

Anzeige

Nach ihrer ausgiebigen Feier-Tour mit Fury In The Slaughterhouse haben sich Kai und Thorsten Wingenfelder hingesetzt und liefern mit „Sieben Himmel hoch“ eine CD, in die man sich reinhören muss. Das Bruder-Projekt hat erneut eine gute Mischung von melancholischen, aber auch heiteren Liedern produziert. Der Name Wingenfelder steht für anspruchsvolle Texte. „Irgendwo ist immer Sommer“ oder „Frau von Welt“ passen da mit ihrer Leichtigkeit dennoch problemlos rein. Ihre Stärken beweisen die Hannoveraner jedoch bei den nachdenklichen Stücken wie „Vom Suchen und Finden“ oder „Ein ganzes Jahr“. Nicht nur bei „Bis nach Berlin“ darf man gespannt sein, wie sich das live anhört. Am 9. November sind Wingenfelder in Mannheim-Feudenheim. (Starwatch)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)