Within Temptation: "Resist"

Sich gegen die Organisation am anderen Ende des Computers zu wehren, sich freizumachen von Moden und Strömungen – darum geht es den Symphonic-Metallern von Within Temptation auf ihrem siebten Album „Resist“. Musikalisch bleiben sich die Niederländer um Frontfrau Sharen den Adel dabei aber eher treu, obwohl wie so oft bei Neuveröffentlichungen wortreich von neuen Horizonten gesprochen wird. Zwar klingt „Resist“ düsterer und bombastischer als seine bisherigen Vorgänger, zudem wurden die Bässe am Mischpult ebenso kräftig nach oben gezogen wie die teilweise schon hip-hop-lastigen Drums. Aber am Ende bleibt zuviel auf einer Ebene, um die echten Perlen innerhalb der zehn Tracks ohne lange Umwege zu entdecken. th

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

