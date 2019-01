Wolf & Moon: "Before It Gets Dark"

Irgendwie ist alles so leicht. Es klingt alles so leicht und es geht auch alles leichter. So ein Gefühl hat man gern. Und genau das wecken die zwei niederländischen Musiker Wolf & Moon mit ihrer Platte „Before It Gets Dark“. Erster Titel: fast schon Country („Before“). Von Song zu Song wird es aber poppiger. Elektronischer. Und das zieht sich durchs gesamte Album. Trotz aller Leichtigkeit schleicht sich eine Art Melancholie in die Zeilen. Und mittendrin dann etwas Tanzbares („Getaway“). Keyboard, Gitarre und zwei sanfte Stimmen, die sich gegenseitig ergänzen. Bilder im Kopf entstehen. Etwa eine bunte Herbst-Allee. Eine, die nie zu enden scheint. Und man selbst fährt hindurch. Offenes Verdeck, den Wind im Haar. jor

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

