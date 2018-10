Wuchtige Rock-Show

Steven van Zandt ist nicht nur der kongeniale Partner von Bruce Springsteen in dessen E-Street Band. Als Little Steven ist er mit seiner Begleitband The Disciples Of Soul auch ein kreativer Solo-Künstler, mit der gleichen Leidenschaft für den Rock’n’Roll wie der „Boss“. Und genau diese Wucht vermittelt sich auf einem feinen neuen CD-Drilling mit Mitschnitten der „Soulfire“-Tour, mit der Little Steven durch Nordamerika und Europa tourte.

Das Drei-CD-Set beinhaltet 220 Minuten packende Livemusik mit guten Gründen zum Hinhören: Zum Einen hatte Van Zandt eine 15-köpfige Band inklusive Bläsersatz und Chordamen mit auf der Bühne stehen. Die sorgen für Druck ohne Ende. Zweitens bildet die Titelauswahl eine enorme Bandbreite aus eigenen Little-Steven-Klassikern und Coversongs wie James Browns „Down And Out In New York City“. Ohnehin gibt’s als Zugabe eine ganze CD voller Bonus-Titel, allesamt Cover-Songs von John Lennon, AC/DC, Tom Petty und Ritchie Sambora, zum Teil unterstützt von Bruce Springsteen und Peter Wolf. Allein diese CD ist ihr Geld wert.

Drittens hat der Zusammenschnitt auch dokumentarischen Charakter, da Little Steven auf seinen Anmoderationen zu den Titeln zuweilen auch die Motivationen für die Songs verrät. Und das üppige Booklet mit Song-Erklärungen und vielen feinen Bildern tut sein Übriges. „Soulfire live“ ist ein pralles Fest für Rockfans. (Universal). bjz

