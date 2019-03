Yngwie Malmsteen: „Blue Lightning“

Ja, der 55-Jährige spielt immer noch schneller Gitarre als sein Schatten. Das hat er seit den 80er Jahren hinlänglich bewiesen. Jetzt hat Yngwie Malmsteen sich eine Reihe von Klassikern aus Blues und Rock vorgenommen, um ihnen den eigenen Stempel aufzudrücken. „Foxey Lady“ und „Purple Haze“ von Jimi Hendrix, „Demon’s Eye“ und das unvermeidliche „Smoke On The Water“ von Deep Purple, „While My Guitar Gently Weeps“ (Beatles) und der Stones-Evergreen „Paint It Black“ hat er sich ausgesucht. Klar macht Malmsteen seine eigenen Versionen draus. Doch leider nutzt er sie vor allem, um im ICE-Tempo übers Griffbrett zu rauschen. Songdienlich ist das leider in den wenigsten Fällen. Und Blues-Feeling gibt’s gar nicht. Alter Schwede, das wär’ doch nicht nötig gewesen.

Unsere Note: ★ ★ ★

