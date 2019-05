Zaubereien eines Klangmagiers

Alan Parsons ist einer der ganz Großen im Geschäft: Er assistierte in den legendären Abbey Road Studios in London bei den letzten beiden Beatles-Alben „Abbey Road“ und „Let It Be“, verantwortete als Toningenieur den Sound von Pink Floyds „Dark Side Of The Moon“, produzierte John Miles’ Jahrhundert-Hit „Music“ und feierte schließlich selbst Erfolge ohne Ende mit seinem Manager und Partner Eric

...