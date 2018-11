Zaz: "Effet Miroir"

Jammerschade! Wenig auf der neuen Scheibe der französischen Sängerin Zaz ist überraschend oder interessant. Das im Dreivierteltakt etwas psychedelisch vor sich hin mäandernde „Mes souvenirs de toi“ (Meine Erinnerungen an dich) gehört vielleicht dazu, wohl auch das rockige „Je parle“ (Ich rede) oder das melancholisch zu Gitarre und Klavier hingesprochene „Laponie“ (Lappland), das sich in einer unendlichen landschaftlichen Esoterikweite ausdehnt. Sehr romantisch. Sehr kitschig. Aber gut. Insgesamt: „Effet miroir“ ist eine wilde Mixtur von Popstilistiken, die (fast) nichts auslässt und sich sehr oft sehr nah an schlagerartigen Melodien und Arrangements bewegt. Die Platte, die fast wie ein Konzeptalbum daherkommt, enttäuscht und verortet die Sängerin, die immer noch super singt, in der Belanglosigkeit.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)