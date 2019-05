Zu tief im kollektiven Gedächtnis

Stings Anliegen mit „My Songs“ ist nachvollziehbar: Seine vielleicht größten Hits in einer Form aufzunehmen, die der 67-Jährige 2019 für zeitgemäß hält. Das ist das gute Recht eines Künstlers. Vor allem, wenn er zuletzt so starkes neues Material veröffentlicht hat wie das rockige Album „57th & 9th“ (2016) oder „44/876“, die 2018 erschienene Duo-Platte mit Dancehall-Reggae-Fürst Shaggy. Ob das funktioniert, steht auf einem anderen Blatt.

Wie bei den Beatles

Speziell die Police-Nummern gewinnen wenig, wenn man sie dramatisch und mittig nach vorne mischt und die nicht ganz unwesentlichen Beiträge von Original-Drummer Stewart Copeland und Gitarrist Andy Summers durch – wenn auch extrem hochklassige – Studio-Cracks ersetzt. Ob die Generation der Smartphonehörer, auf die das wohl zielt, darauf anspringt? Ansonsten hat Sting das „Pech“, dass er eine ganze Reihe von Klassikern geschrieben hat, die bis ins Detail tief im kollektiven Gedächtnis mehrerer Generationen verankert sind. Wie vor allem bei Beatles-Klassikern fräst sich das Originalarrangement etwa von „Every Breath You Take“ oder „So Lonely“ durch die ohnehin meist unauffälligen Neuerungen. Das war bei den Orchesterversionen von „Symphonicities“ (2010) teilweise schon ähnlich. Reizvoll ist bei dem Projekt einzig Stings durch die Jahrzehnte tiefergelegte Stimme und der orgelbefeuerten Jazzrock-Drive beim randständigeren Stück „Demolition Man“.

Bei seinem Solomaterial fühlt sich der Altmeister noch etwas freier – und produziert die einzige Vollkatastrophe des Albums: Das Vulgär-Party-Plastik-Funk-Gebräu mit dem er „If You Love Somebody Set Them Free“ verunstaltet, ist kaum zu ertragen, war niemals zeitgemäß und wird es auch nie sein.

Fünf Bonus-Livetracks aus jüngster Zeit machen deutlich, dass ein Konzertmitschnitt die interessantere Lösung gewesen wäre. Aber das alles spricht letztlich nur für die Zeitlosigkeit der Originalaufnahmen. (A&M/Universal) jpk

