Zurück zu den Country-Wurzeln

Was ist eigentlich mit Miley Cyrus los?, möchte man beim Anhören ihres neuen Albums fragen. Sind die skandalumwitterten Zeiten schon vorbei, als sie für „Bangerz“ nackt auf einer Abrissbirne Rodeo ritt oder für ihr letztes Album „Miley Cyrus & Her Dead Petz“ mit den Flaming Lips einen verstörenden Ausflug in psychedelische Abgründe wagte? Ist die Göre von einst, die keine Provokation

...