Übergangswerk eines Hochbegabten

Musikalisch ist Cros drittes Studioalbum „tru.“ fast schon der große Wurf, den man von einem derart hochbegabten Komponisten erwarten muss. Unterstützt von hochkarätigen Gästen wie Patrice oder Ex-Fugees-Rapper Wyclef Jean bieten die 17 Songs eine Vielfalt, die man im deutschen Pop selten findet. Die Rhythmen sind komplex, die Struktur dieses detailversessenen Post-Rap steckt voll verschiedenster Einflüsse – Kendrick Lamar grüßt aus der Ferne.

Ein radikaler Neustart, auch inhaltlich. Den muss man sich erst mal trauen, wenn man mit serienweise eingängigen PartyLiedchen unter einer niedlichen Pandamaske Hundertausende von Mädchen- (und Mütter)herzen verzaubert hat. Diese Zeiten sind vorbei, den schnell zugänglichen Radiohit verweigert der Stuttgarter regelrecht. Auch Cros Texte sind nun eher introvertiert und ungewohnt melancholisch.

Das alles steht einem nun auch schon 27-Jährigen eigentlich gut zu Gesicht: Nachdenken über die eigene Karriere, darüber, wie es weitergehen soll, nachdem man mit Mitte zwanzig ausgesorgt hat – und natürlich über Frauen. Die als Superstar zwar womöglich leicht zu finden, aber trotzdem schwer zu durchschauen sind. Hier fangen die Probleme der Platte an: Denn Cro reflektiert oft eher jungenhaft als erwachsen – oder gar originell. Auch das muss man ihm zugestehen, denn wer den professionellen und künstlerischen Teil seiner Persönlichkeit so rasant und im Licht der Öffentlichkeit entwickelt, bleibt an anderer Stelle schon mal stehen. Und heutzutage gibt es auch 60- Jährige, die nur partiell erwachsen sind. Nur: Die entschuldigen sich nicht bei ihrer „Mum“ fürs Rasen, wie Cro in der starken Memento-Mori-Nummer „Baum“.

Der übertriebene Einsatz stimmverzerrender Software dürfte die Zielgruppe dieser Platte zusätzlich auf den harten, sehr jungen Fankern beschränken. Bei dem man aber auch gespannt sein darf, ob er Cros musikalischer Ambition folgen will – oder kann. Letztlich erhöht dieses Übergangsalbum vor allem die Spannung, wie es mit dem Pandarapper künftig weitergeht. (Chimperator) jpk