Überhaupt nicht wundervoll

„The Man“ ist aalglatter Disco-Mist, „Rut“ hätte – deutsche Texte vorausgesetzt – problemlos in die ZDF-Hitparade gepasst, „The Calling“ ist so dreist bei Depeche Modes „Personal Jesus“ geklaut, dass es dem Fass endgültig den Boden ausschlägt. Der akzeptable, an The Cure angelehnte Wave-Song „Run For Cover“ kann da auch nicht mehr viel retten. Man rätselt darüber, wie diese Band noch vor 13 Jahren in der Lage war, einen Klassiker wie „Mr. Brightside“ zu schreiben. (Island Records) alex

Unsere Note:

2 Sterne von 6 Sternen (Mächtig Mies)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)