Alex Christensen & TheBerlin Orchestra:„Classical 90s Dance“

Als Alex Christensen, neuerdings auch Produzent für die Söhne Mannheims, vor 25 Jahren mit U96 den Hit „Das Boot“ landete, fehlte ihm schlicht das Know-how für Streicherarrangements. Das holt der 50-Jährige nun nach und stellte sich dafür eigens ein Orchester aus 40 Berliner Musikern zusammen, um den großen Eurodance-Hits der 90er ein Denkmal zu setzen. Ewig gültigen Dancefloor-Krachern wie „Rhythm Is A Dancer“ tut er damit keinen Gefallen, zu zuckersüß gefällig ist das „Filmmusik trifft Technolight“-Konzept, das vom Unterhaltungswert durchaus an James Last erinnert. Das könnte aber durchaus als Vorlage für ein Musical zur grassierenden 90erPop-Nostalgie taugen. (Starwatch) jpk

Unsere Note:

2 Sterne von 6 Sternen (Mächtig mies)