Alina: „Die Einzige“

Anzeige

„Die Einzige“ nennt die Mittzwanzigerin Alina ihr Debütalbum, auf dem sie „Pop mit Seltenheitswert“ bieten will. Doch leider gelingt ihr dieses Vorhaben nicht. Ihre acht Songs klingen weder außergewöhnlich, noch ist sie die Einzige, die sich dieser Stilrichtung bedient. Sie ist eine von so vielen, die (immer noch) auf der Deutschpop-Welle schwimmen, in ihrem Fall vermischt mit Schlager-Klängen und einer Prise Chanson. Das Positive: Alinas Stimme ist tatsächlich gut, ja sogar einzigartig. Doch dieses Talent hilft ihr nicht über seichte, triefende Texte und überladene instrumentale Parts hinweg. Vielleicht gelingt ihr im zweiten Anlauf Einzigartigkeit. Wer aktuell schon auf eine deutsche Adele gehofft hat, sollte lieber die Finger von dem Album lassen, um sich eine Enttäuschung zu ersparen. (Polydor) akd

Unsere Note:

2 Sterne von 6 Sternen (Mächtig mies)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)