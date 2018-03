Anzeige

Mit „Caught In The Middle“ legen The Temperance Movement auf ihrem dritten Album „A Deeper Cut“ los, als würde sich der gute, alte Jimmy Barnes vor einer Auswahl der Musiker von Franz Ferdinand und den Arctic Monkeys die Seele aus dem Leib röhren. Das nimmt knackig und auf den Punkt produziert, aber etwas moderner die Wucht auf, die weite Teile des Vorgängers „White Bear“ (2016) auszeichnet. Danach geht es munter brodelnd weiter, stark angelehnt an die unüberhörbaren Vorbilder The Black Crowes.

Dank der Lust am knalligen Sound-Zitat, die von den Gitarristen Paul Sayer und Matt White zelebriert wird. Und ungebrochener rhythmischer Dynamik, für die der viel herumgekommene Shapeshifters- und Ex-Jamiroquai-Bassist Nick Fyffe (Robert Plant, Deep Purple, Status Quo) und der neue Drummer Simon Lea sorgen. Die Sound-Feinheiten dieses sehr virtuosen Mainstream-Bluesrocks kommen auf der gut gepressten Vinyl-Ausgabe besonders gut zur Geltung. Die Vorzüge des „schwarzen Golds“ helfen über die seichten Untiefen der einen oder anderen chorbeladenen Ballade hinweg. Denn dank des differenzierten Klangs ist selbst eine so unnötig glatte Nummer wie „The Way It Was And The Way It Is Now“ verzeihlich.

Die krassesten Gegensätze vereint „Beast Nation“: Darin trifft in der Strophe ein fast funkig-krachendes White-Stripes-Riff auf einen gewaltigen Led-Zeppelin-Gedächtnisbeat und einen Phil Campbell, der fast schon Reggae singt – und plötzlich öffnet sich im Refrain wieder eine allzu harmoniesatte Gesangslinie. Feinsinnig gekontert von einer grandios angezerrten Gitarre – auf Dauer entwickeln diese Gegensätze ihren Reiz.