Altmodischer Rock, der Spaß macht

In der ersten Reihe ihrer jeweiligen Formationen haben sie nie gestanden. Das muss aber nichts bedeuten. Denn Deen Castronovo, Jack Blades und Doug Aldrich haben als Revolution Saints ein feines zweites Album abgeliefert, das den Fans klassisch-melodiösen Hard Rocks die eine oder andere freudige Gänsehaut über den Rücken jagen dürfte. Und das Trio liefert eine gute musikalische Schnittmenge all derjenigen Bands ab, in denen sie spielen oder einmal gespielt haben. Das Ergebnis macht eine Menge Spaß.

Da ist zum einen Deen Castronovo, der zwischen 1998 und 2015 bei Journey am Schlagzeug saß. Da dort – wie übrigens auch bei Revolution Saints – großer Wert auf einen voluminösen Satzgesang wert gelegt wird, ließ sich schon erahnen, dass Castronovo durchaus gut bei Stimme sein dürfte. Die CD „Light In The Dark“ führt den Nachweis, dass es mit ihm sehr wohl zum prägnanten, druckvollen und jederzeit tragenden Leadgesang reicht. Es ist dem Chef der Plattenfirma Frontiers, Serafino Perugiano, zu verdanken, dass Castronovo das Trio stimmgewaltig anführt. Er steckt als treibende Kraft hinter dem Projekt. Doug Aldrich spielte schon für Whitesnake und Ronnie James Dio eine ebenso harte wie zarte Gitarre.

Und schließlich komplettiert Jack Blades das Trio. Er gründete die Band Night Ranger, die vor allem mit ihrer Power-Ballade „Sister Christian“ einen Hit landete, und gründete auch mit Ted Nugent und Tommie Shaw die Damn Yankees („Hight Enough“).