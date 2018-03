Anastacia: „Evolution“

Anzeige

„Evolution“ lautet der Titel des mittlerweile siebten Albums von Anastacia – und eine Entwicklung lässt sich in den 13 Songs der US-amerikanischen Sängerin, die kürzlich ihren 49. Geburtstag feierte, erkennen. Diese ist vor allem persönlicher Natur. Zweimal erkrankte sie an Brustkrebs, kämpft mit chronischen Krankheiten – das schlägt sich textlich nieder. Während sie sich 2014 mit „Resurrection“ (Wiederauferstehung) beschäftigte, blickt sie nun nach vorn. Lieder wie „Boxer“ oder „Not Coming Down“, die sie mit kräftiger Soulstimme singt, machen Mut. In „My Everything“ gibt sie sich softer. Auch wenn das Album musikalisch nicht überrascht, kommt die Botschaft rüber, die sie in „Boomerang“ auf den Punkt bringt: Life is what you make of it“ (Das Leben ist, was du daraus machst). (Polydor) akd

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)