Auf dem Weg zur Progrock-Band

Anzeige

Mit seinen Vorgängern „Sonic Highways“ (2014) und vor allem dem Rock-Meilenstein „Wasting Light“ (2011) kann das neunte Studioalbum der Foo Fighters zwar nicht mithalten. Aber es unterstreicht den großen Entwicklungswillen der Band um Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl. Denn das alte Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip, das im Albumtitel „Concrete And Gold“ (Beton und Gold“) anklingt, praktiziert das Sextett hier nur noch zu Beginn: Dem hübschen Opener „T-Shirt“ folgt in „Run“ das übliche Wechselband aus Harmonien und unerbittlichen Härte-Attacken.

Schon in „Make It Right“ fließen Beatles-artige Experimente mit Gesang ein, „The Sky Is The Neighborhood“ integriert stimmig eine Streichersektion in Breitwandrock. Glanzlichter sind das druckvolle „La Dee Da“ (mit Saxophon und Electro-Appeal) und das leicht hippiehaft beginnende, harmoniestrotzende „Dirty Water“, das fast schon technoid endet. Danach beziehungsweise damit driftet die Experimentierfreude der Foo Fighters langsam Richtung Progressive und Psychedelic Rock. Das macht die Ansammlung von elf neuen Songs für Fans spannend, zumal jeder Track für sich wunderbar funktioniert. Ein Albumfluss will sich allerdings nicht recht einstellen, was „Concrete And Gold“ eher als Übergangsplatte dastehen lässt. Richtig interessant wird’s dann wohl beim zehnten Werk von Grohl und Co.

Die Anschaffung der DoppelLP empfiehlt sich eigentlich nur wegen der tollen Aufmachung des Innencovers mit Porträtbildern der Band, Texten und allen relevanten Informationen. Der Sound ist typisch amerikanisch, also zu mittig und wirkt via MP3 (ein Download-Code ist enthalten) oder CD stimmiger – etwa, wenn in „T-Shirt“ plötzlich eine Chor-Breitseite grell aufstrahlt. Wobei dezenter instrumentierte Parts wie am Schluss des desillusionierten „Happy Ever After (Zero Hour)“ durchaus gut klingen.