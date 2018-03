Anzeige

Dass Steven Wilson ein begnadeter Progressive-Rock-Künstler ist, wissen wir seit seligen Porcupine-Tree-Zeiten. Selbst nachdem die Band mit dem 2009 veröffentlichten Album „The Incident“ ihren Dienst eingestellt hat, ist der Brite als Solomusiker weitgehend in der Spur geblieben – zunächst. Doch spätestens mit seinem Vorgängeralbum „Hand. Cannot. Erase“ hat Steven Wilson seine wahre Liebe entdeckt: den Pop.

Mit seiner fünften Soloplatte „To The Bone“ (Caroline) bekennt sich der Brite zu seiner musikalischen Leidenschaft – und setzt sich zugleich vom Mainstream ab. Zwar macht der geniale Sänger und Gitarrist von den im Pop-Genre üblichen Stilmitteln Gebrauch – gefällige Melodien, elegische Keyboard- und Gitarrensounds, unkomplizierte Drumsets –, dennoch ist eben nicht alles Pop, was sich auf den ersten Moment so anhört. Stattdessen bezieht Wilson häufig Prog-Rock- und Psychedelic-Elemente ein: steile Gitarrenriffs, scharfe BluesharpImprovisationen oder dunkelepische Klangwelten mit Tiefendimensionen. Inklusive Texte, die mit dem üblichen Pop-Tralala nichts gemein haben, sondern die Paranoia einer aus den Fugen geratenen Welt abbilden. Gemessen an dem, was im weitgehend seichten Pop-Genre üblich ist, wirkt Steven Wilsons Prog-Pop-Konzept wie ein Aufbruch zu neuen Ufern. Der Ausflug in die Disco-Szene mit dem Titel „Permanating“ kostet ihn allerdings einen Stern. (Caroline) urs

